İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    ETSN-də Türkiyənin nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

    Ekologiya
    • 23 dekabr, 2025
    • 18:23
    ETSN-də Türkiyənin nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

    Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində Türkiyə nümayəndə heyəti ilə işgüzar görüş keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan ilə Türkiyə arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 12-ci iclasında və II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumunda iştirak etmək məqsədilə ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyə Respublikasının kənd təsərrüfatı və meşəçilik nazirinin müavini Abdulkadir Polatın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin birinci müavini Rəşad İsmayılovla görüşüb.

    Görüş zamanı Cəbrayıl rayonunda həyata keçirilən "Türkiyə-Azərbaycan Beynəlxalq Təlim Mərkəzi və Ağıllı Tinglik" layihəsi çərçivəsində görülən tədbirlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb və gələcək əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub.

    Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Türkiyə Abdulkadir Polat Rəşad İsmayılov
    Foto
    В Минэкологии Азербайджана состоялась встреча с турецкой делегацией

    Son xəbərlər

    18:57

    Tokayev və Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    18:47
    Foto

    Muzey Mərkəzində təsviri sənət üzrə "Milli motivlər" adlı ustad dərsi keçirilib

    Mədəniyyət
    18:43

    Türkiyəli nazir: Azərbaycanla birgə brendlərin inkişaf etdirilməsi əməkdaşlığımızda mühüm rol oynayır

    Biznes
    18:42

    Məsud Pezeşkian Prezident İlham Əliyevə zəng edib

    Xarici siyasət
    18:42
    Foto

    "Qarabağ florası" kitabının təqdimatı olub

    Qarabağ
    18:33
    Foto

    Din Xadimlərinin II Forumunun iştirakçıları İlahiyyat İnstitutunda olublar

    Din
    18:23
    Foto

    ETSN-də Türkiyənin nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

    Ekologiya
    18:20
    Foto

    AFFA rəsmiləri bölgə klublarının akademiyalarını ziyarət ediblər

    Futbol
    18:13

    İrandan İraqa qaz tədarükü dayandırılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti