    Молдова снимет ограничения на импорт зерна из Украины

    Другие страны
    • 23 декабря, 2025
    • 18:39
    Молдова снимет ограничения на импорт зерна из Украины

    Правительство Молдовы снимет ограничения на импорт зерна из Украины в начале 2026 года.

    Как передает Report со ссылкой на СМИ, об этом сообщила министр сельского хозяйства страны Людмила Катлабуга.

    Отмечается, что особый режим лицензирования будет снят после 31 декабря 2025 года. По словам министра, действующая законодательная база больше не позволяет продлевать эту меру.

    "Согласно Закону № 170, режим лицензирования импорта зерновых больше не предусматривает продления. В результате мы переходим к обычному режиму", - подчеркнула Катлабуга.

    Министр также отметила, что власти намерены сохранить жесткий механизм контроля за рынком зерновых.

    "Ситуация будет находиться под постоянным наблюдением, чтобы не допустить резких потрясений на рынке", - заявила она.

    Глава ведомства подчеркнула, что контроль предусматривает обязательное и полное декларирование как объемов ввозимой продукции, так и объемов, предназначенных для экспорта.

    Ранее Ассоциация фермеров Молдовы заявляла, что отказ от продления режима лицензирования импорта зерна из Украины может привести к серьезным проблемам на внутреннем рынке.

    Moldova Ukraynadan taxıl idxalına qoyulan məhdudiyyəti aradan qaldıracaq

