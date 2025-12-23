İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Moldova Ukraynadan taxıl idxalına qoyulan məhdudiyyəti aradan qaldıracaq

    Digər ölkələr
    • 23 dekabr, 2025
    • 19:05
    Moldova Ukraynadan taxıl idxalına qoyulan məhdudiyyəti aradan qaldıracaq

    Moldova hökuməti Ukraynadan taxıl idxalına qoyulan məhdudiyyətləri 2026-cı ilin əvvəlində aradan qaldıracaq.

    "Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin kənd təsərrüfatı naziri Lyudmila Katlabuqa danışıb.

    Qeyd olunub ki, xüsusi lisenziyalaşdırma rejimi 31 dekabr 2025-ci ildən sonra aradan qaldırılacaq. Nazirin sözlərinə görə, hazırkı qanunvericilik bazası məhdudiyyətin uzadılmasına imkan vermir.

    "170 nömrəli Qanuna əsasən, taxıl idxalının lisenziyalaşdırma rejimi artıq uzadılmanı nəzərdə tutmur. Nəticədə biz adi rejimə keçirik", - Katlabuqa vurğulayıb.

    Nazir həmçinin qeyd edib ki, hakimiyyət taxıl bazarına nəzarətin sərt mexanizmini saxlamaq niyyətindədir.

    "Bazarda kəskin sarsıntılara yol verməmək üçün vəziyyət daimi nəzarət altında olacaq", - o, bildirib.

    Vurğulanıb ki, nəzarət həm idxal olunan məhsulların həcminin, həm də ixrac üçün nəzərdə tutulan həcmlərin məcburi və tam bəyan edilməsini nəzərdə tutur.

    Daha əvvəl Moldova Fermerləri Assosiasiyası bəyan edib ki, Ukraynadan taxıl idxalının lisenziyalaşdırma rejiminin uzadılmasından imtina daxili bazarda ciddi problemlərə səbəb ola bilər.

    Moldova taxıl idxalı Ukrayna Lyudmila Katlabuqa
    Молдова снимет ограничения на импорт зерна из Украины

    Son xəbərlər

    19:44

    Ömer Bolat: Hədəfimiz Azərbaycanla ticarət münasibətlərimizi tam liberallaşdırmaqdır

    Biznes
    19:35

    Azərbaycan idmançıları 2025-ci ildə beynəlxalq turnirlərdə 2113 medal qazanıblar

    Fərdi
    19:29

    Məşhur aparıcı polisə ifadəsində "Fənərbağça"nın prezidenti barədə danışıb

    Region
    19:28

    Gənclər və İdman Nazirliyi 2025-ci ilin idman yekunlarına həsr olunmuş tədbir keçirir

    Fərdi
    19:18
    Foto

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində Levon Mnatsakanyan son sözlə çıxış edib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    19:18

    Tramp Mərkəzi Asiya liderləri ilə ticarət və əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    19:11
    Foto

    Azərbaycan Din Xadimlərinin II Forumunun iştirakçıları kafedral kilsə və sinaqoqun fəaliyyəti ilə tanış olublar

    Din
    19:05

    Moldova Ukraynadan taxıl idxalına qoyulan məhdudiyyəti aradan qaldıracaq

    Digər ölkələr
    19:03

    "Şəhərsalma və Memarlıq İli" ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcıdır - RƏY

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti