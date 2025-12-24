İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    • 24 dekabr, 2025
    • 08:25
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    2. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

    3. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    4. Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    5. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    6. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    7. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    8. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    9. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

    10. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    11. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

    12. Afiyəddin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    nəqliyyat tıxac Bakı

    Son xəbərlər

    08:35

    Azərbaycan XİN dövlət başçısını doğum günü münasibətilə təbrik edib

    Daxili siyasət
    08:25

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    08:24

    Azərbaycanın təşəbbüsü ilə itkin düşmüş şəxslər məsələsi BMT sənədi kimi yayımlanıb

    Xarici siyasət
    08:06

    Yaponiyada doğum sayı azalmaqda davam edir

    Digər ölkələr
    07:49

    "Reuters": ABŞ əlavə qüvvələr gəldikdən sonra "Bella 1" tankerini ələ keçirə bilər

    Digər ölkələr
    07:42

    KİV: Braziliya ABŞ-nin prezident seçkilərinə müdaxiləsindən qorxur

    Digər ölkələr
    07:08

    ABŞ Avropadakı ideoloqlara qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    06:36

    Keçmiş məcburi köçkün: Gənclik illərinin ab-havası ilə qayıdırıq Horovlu kəndinə

    Daxili siyasət
    06:26

    Horovlu sakini: Yaşadığım bu xoşbəxtliyi bütün keçmiş məcburi köçkünlərə arzulayıram

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti