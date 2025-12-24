На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";

3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

5. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

9. Проспект Бабека, в направлении центра;

10. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

12. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова.