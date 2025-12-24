На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 24 декабря, 2025
- 08:54
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";
3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
5. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
9. Проспект Бабека, в направлении центра;
10. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
12. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова.