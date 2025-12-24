Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 24 декабря, 2025
    • 08:54
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";

    3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

    5. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

    6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    9. Проспект Бабека, в направлении центра;

    10. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    12. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова.

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

