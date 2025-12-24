İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    "Reuters": ABŞ əlavə qüvvələr gəldikdən sonra "Bella 1" tankerini ələ keçirə bilər

    Digər ölkələr
    • 24 dekabr, 2025
    • 07:49
    Reuters: ABŞ əlavə qüvvələr gəldikdən sonra Bella 1 tankerini ələ keçirə bilər

    ABŞ Sahil Mühafizəsi heyəti əlavə qüvvələr gəldikdən sonra Venesuelaya gedən Panama bayrağı altında üzən Bella 1 neft tankerini ələ keçirməyə cəhd edə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.

    Mənbələr bildirib ki, ABŞ Sahil Mühafizəsi 21 dekabrdan bəri təqib etdiyi Venesuela ilə əlaqəli neft tankerinə minmək və onu ələ keçirmək cəhdindən əvvəl əlavə qüvvələrin gəlməsini gözləyir.

    Nəşr tankerin heyətinin Amerika qoşunlarının gəmiyə minməsinə icazə verməkdən imtina etdiyini aydınlaşdırıb. Məqalədə tankerin və onu təqib edən Amerika qüvvələrinin dəqiq yeri göstərilməyib.

    Qeyd olunub ki, tankeri ələ keçirmək əmri, çox güman ki, ABŞ Sahil Mühafizəsi daxilində bunun üçün lazımi resurslara malik iki xüsusi qrupdan biri tərəfindən veriləcək. Xüsusilə Amerika hərbi qulluqçuları gəmiyə helikopterlə minməyə cəhd edə bilərlər. Agentliyin qeyd etdiyi kimi, ABŞ-ın sonda bu cür cəhdlərdən imtina etməsi də mümkündür.

    ABŞ tanker Venesuela
    Reuters: США могут захватить нефтяной танкер Bella 1, связанный с Венесуэлой

