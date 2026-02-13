İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Futbol
    • 13 fevral, 2026
    • 20:25
    Azərbaycan Premyer Liqasında XX turun hakim təyinatları açıqlanıb

    Misli Premyer Liqasında XX turun hakim təyinatları açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "İmişli" - "Qarabağ" matçını Cavid Cəlilov, "Qəbələ" - "Sabah" görüşünü isə Rauf Cabarov idarə edəcək.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XX tur

    14 fevral

    14:30. "İmişli" – "Qarabağ"

    Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, Alik Yunusov

    VAR: Əliyar Ağayev

    AVAR: Vüqar Həsənli

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev

    AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    17:00. "Zirə" – "Karvan-Yevlax"

    Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Akif Əmirəli, Mirnihat Seyidov, Əkbər Əhmədov

    VAR: Fərid Hacıyev

    AVAR: Rəhman İmami

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov

    AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    15 fevral

    14:30. "Kəpəz" – "Neftçi"

    Hakimlər: Əli Əliyev, Zeynal Zeynalov, Gülnurə Əkbərzadə, Namiq Bəkirov

    VAR: İnqilab Məmmədov

    AVAR: Namiq Hüseynov

    Hakim-inspektor: Asim Xudiyev

    AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov

    Yevlax şəhər stadionu

    17:00. "Araz-Naxçıvan" – "Sumqayıt"

    Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Kamran Əliyev

    VAR: Nicat İsmayıllı

    AVAR: Zöhrab Abbasov

    Hakim-inspektor: Ömər Paşayev

    AFFA nümayəndəsi: Zümrüd Ağayeva

    "Liv Bona Dea Arena"

    16 fevral

    14:30. "Şamaxı" – "Turan Tovuz"

    Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Cəmil Quliyev, İslam Məmmədov

    VAR: Rəvan Həmzəzadə

    AVAR: Emin Əliyev

    Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov

    AFFA nümayəndəsi: Eldar Məmmədov

    Şamaxı şəhər stadionu

    17:00. "Qəbələ" – "Sabah"

    Hakimlər:, Rauf Cabarov, Eyyub İbrahimov, Şirmamed Mamedov, Rəşad Əhmədov

    VAR: Kamranbəy Rəhimov

    AVAR: Elvin Bayramov

    Hakim-inspektor: Babək Quliyev

    AFFA nümayəndəsi: Nəriman Axundov

    Qəbələ şəhər stadionu

