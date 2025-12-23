Масуд Пезешкиан позвонил президенту Ильхаму Алиеву
- 23 декабря, 2025
- 19:07
23 декабря президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Ирана поздравил главу нашего государства с наступающим днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и здоровья.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за оказанное внимание и поздравление.
Масуд Пезешкиан с удовлетворением вспомнил свои визиты в нашу страну и обсуждения, проведенные с главой нашего государства.
В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о контактах в 2026 году и дальнейшем развитии азербайджано-иранских дружественных отношений.
