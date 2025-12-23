Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Масуд Пезешкиан позвонил президенту Ильхаму Алиеву

    Внешняя политика
    • 23 декабря, 2025
    • 19:07
    Масуд Пезешкиан позвонил президенту Ильхаму Алиеву

    23 декабря президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

    Президент Ирана поздравил главу нашего государства с наступающим днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и здоровья.

    Президент Ильхам Алиев поблагодарил за оказанное внимание и поздравление.

    Масуд Пезешкиан с удовлетворением вспомнил свои визиты в нашу страну и обсуждения, проведенные с главой нашего государства.

    В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о контактах в 2026 году и дальнейшем развитии азербайджано-иранских дружественных отношений.

