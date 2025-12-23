Məsud Pezeşkian Prezident İlham Əliyevə zəng edib
Xarici siyasət
- 23 dekabr, 2025
- 18:42
Dekabrın 23-də İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkian Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
İran Prezidenti dövlətimizin başçısını qarşıdan gələn ad günü münasibətilə təbrik edib, ona prezidentlik fəaliyyətində yeni uğurlar və cansağlığı arzulayıb.
Prezident İlham Əliyev göstərilən diqqətə və təbrikə görə minnətdarlığını bildirib.
Məsud Pezeşkian ölkəmizə səfərlərini və dövlətimizin başçısı ilə apardığı müzakirələri məmnunluqla xatırlayıb.
Telefon söhbəti zamanı 2026-ci ildə təmaslar və Azərbaycan-İran dostluq əlaqələrinin gələcək inkişafına dair fikir mübadiləsi aparılıb.
Son xəbərlər
18:57
Tokayev və Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsini müzakirə edibDigər ölkələr
18:47
Foto
Muzey Mərkəzində təsviri sənət üzrə "Milli motivlər" adlı ustad dərsi keçirilibMədəniyyət
18:43
Türkiyəli nazir: Azərbaycanla birgə brendlərin inkişaf etdirilməsi əməkdaşlığımızda mühüm rol oynayırBiznes
18:42
Məsud Pezeşkian Prezident İlham Əliyevə zəng edibXarici siyasət
18:42
Foto
"Qarabağ florası" kitabının təqdimatı olubQarabağ
18:33
Foto
Din Xadimlərinin II Forumunun iştirakçıları İlahiyyat İnstitutunda olublarDin
18:23
Foto
ETSN-də Türkiyənin nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilibEkologiya
18:20
Foto
AFFA rəsmiləri bölgə klublarının akademiyalarını ziyarət ediblərFutbol
18:13