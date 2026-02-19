Xose Balkasar Perunun yeni müvəqqəti prezidenti olacaq
- 19 fevral, 2026
- 08:13
Peru parlamenti konqresmen Xose Mariya Balkasarı yeni müvəqqəti sədr seçib, o, fevralın 17-də Konqresin etimadsızlıq səsverməsi keçirdiyi Xose Xerinin əvəzinə Prezident vəzifəsini icra edəcək.
"Report"un məlumatına görə, iclas qanunverici orqanın yutub kanalında yayımlanıb.
"Konqresmen Balkazar Konqresin prezidenti seçilib", - səsvermənin nəticələrinin elan edən spiker səlahiyyətlərinin müvəqqəti icraçısı Fernando Rospiliosi bildirib.
Balkasarın namizədliyi solçu "Azad Peru" Partiyası tərəfindən irəli sürülüb. O, 10 il müddətində doqquzuncu dövlət başçısı olacaq.
