    Xose Balkasar Perunun yeni müvəqqəti prezidenti olacaq

    Digər ölkələr
    • 19 fevral, 2026
    • 08:13
    Xose Balkasar Perunun yeni müvəqqəti prezidenti olacaq

    Peru parlamenti konqresmen Xose Mariya Balkasarı yeni müvəqqəti sədr seçib, o, fevralın 17-də Konqresin etimadsızlıq səsverməsi keçirdiyi Xose Xerinin əvəzinə Prezident vəzifəsini icra edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, iclas qanunverici orqanın yutub kanalında yayımlanıb.

    "Konqresmen Balkazar Konqresin prezidenti seçilib", - səsvermənin nəticələrinin elan edən spiker səlahiyyətlərinin müvəqqəti icraçısı Fernando Rospiliosi bildirib.

    Balkasarın namizədliyi solçu "Azad Peru" Partiyası tərəfindən irəli sürülüb. O, 10 il müddətində doqquzuncu dövlət başçısı olacaq.

