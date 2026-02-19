СМИ: Израиль готовится к возможному удару США по Ирану Другие страны

Новым временным президентом Перу станет Хосе Балькасар Другие страны

WSJ: США концентрируют на Ближнем Востоке крупнейшую с 2003 года авиагруппировку Другие страны

В Британии соцсети обяжут удалять оскорбительный контент в течение 48 часов Другие страны

Армия Израиля заявила о новой серии ударов по объектам "Хезболлах" в Ливане Другие страны

У восточного побережья Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,0 Другие страны

МИД Британии выступил в защиту соглашения с Маврикием по военной базе Другие страны

Азербайджан в ООН призвал к последовательному применению международного права Внешняя политика