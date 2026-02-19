Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Новым временным президентом Перу станет Хосе Балькасар

    Другие страны
    • 19 февраля, 2026
    • 07:45
    Новым временным президентом Перу станет Хосе Балькасар

    Парламент Перу избрал своим новым временным председателем конгрессмена Хосе Марию Балькасара, он же займет пост президента вместо Хосе Хери, которому Конгресс вынес вотум недоверия 17 февраля.

    Как передает Report, трансляция заседания велась на YouTube-канале законодательного органа.

    "Конгрессмен Балькасар избран председателем Конгресса", - объявил по итогам голосования и. о. спикера Фернандо Роспильоси.

    Балькасар был выдвинут левой партией "Свободное Перу". Он станет девятым главой государства за 10 лет.

    Xose Balkasar Perunun yeni müvəqqəti prezidenti olacaq
