Нападающий "Ньюкасла" Гордон признан лучшим игроком недели ЛЧ УЕФА

Нападающий английского "Ньюкасла" Энтони Гордон назван лучшим игроком недели Лиги чемпионов.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу УЕФА, он забил 4 гола в матче плей-офф против "Карабаха" (6:1), став главным архитектором победы своей команды.

Отметим, что англичанин опередил в голосовании вингера "ПСЖ" Дезире Дуэ (2+1 по "гол+пас"), нападающего "Будё-Глимт" Каспера Хёга (0+2) и форварда Патрика Шика (2+0) из "Байера".