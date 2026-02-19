Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Нападающий "Ньюкасла" Гордон признан лучшим игроком недели ЛЧ УЕФА

    Футбол
    • 19 февраля, 2026
    • 22:09
    Нападающий Ньюкасла Гордон признан лучшим игроком недели ЛЧ УЕФА

    Нападающий английского "Ньюкасла" Энтони Гордон назван лучшим игроком недели Лиги чемпионов.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу УЕФА, он забил 4 гола в матче плей-офф против "Карабаха" (6:1), став главным архитектором победы своей команды.

    Отметим, что англичанин опередил в голосовании вингера "ПСЖ" Дезире Дуэ (2+1 по "гол+пас"), нападающего "Будё-Глимт" Каспера Хёга (0+2) и форварда Патрика Шика (2+0) из "Байера".

    ФК "Ньюкасл" ФК "Карабах" лучший игрок недели Лига чемпионов УЕФА
    "Qarabağ"a 4 qol vuran futbolçu UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşısı seçilib
    Ты - Король

    Последние новости

    22:34

    Президент США продлил на год действие антироссийских санкций

    Другие страны
    22:33

    Премьер Египта: Палестинский комитет должен получить доступ во все районы Газы

    Другие страны
    22:17

    Трамп: Совет мира займется не только Газой, но и иными горячими точками

    Другие страны
    22:13

    Хикмет Гаджиев: Участие Азербайджана в финансовом проекте Совета мира по Газе не предусмотрено

    Внешняя политика
    22:09

    Нападающий "Ньюкасла" Гордон признан лучшим игроком недели ЛЧ УЕФА

    Футбол
    22:01

    В ЮАР произошли взрывы на химзаводе

    Другие страны
    21:45

    "Арсенал" продлил контракт с Букайо Сака

    Футбол
    21:30

    Бахрейн выступил с идеей цифровизации госуслуг в Газе

    Другие страны
    21:26

    МВФ: Уровень госдолга Азербайджана к 2032 году составит менее 20%

    Финансы
    Лента новостей