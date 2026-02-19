Нападающий "Ньюкасла" Гордон признан лучшим игроком недели ЛЧ УЕФА
Футбол
- 19 февраля, 2026
- 22:09
Нападающий английского "Ньюкасла" Энтони Гордон назван лучшим игроком недели Лиги чемпионов.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу УЕФА, он забил 4 гола в матче плей-офф против "Карабаха" (6:1), став главным архитектором победы своей команды.
Отметим, что англичанин опередил в голосовании вингера "ПСЖ" Дезире Дуэ (2+1 по "гол+пас"), нападающего "Будё-Глимт" Каспера Хёга (0+2) и форварда Патрика Шика (2+0) из "Байера".
