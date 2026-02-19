"Qarabağ"a 4 qol vuran futbolçu UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşısı seçilib
Futbol
- 19 fevral, 2026
- 22:01
İngiltərənin "Nyukasl" klubunun futbolçusu Entoni Qordon azarkeşlərin səsverməsinə əsasən Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu seçilib.
"Report" UEFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, o, pley-off mərhələsinin "Qarabağ"a qarşı keçirilən oyununda (6:1) 4 qol vuraraq vuraraq komandasının qələbəsində əsas pay sahibi olub.
Qeyd edək ki, ingiltərəli futbolçu səsvermədə Due Dezire (PSJ), Kasper Heq ("Budyo Qlimt") və Patrik Şiki ("Bayer 04") qabaqlayıb.
Son xəbərlər
22:10
Sülh Şurasının bugünkü iclasında Qəzzaya dair maliyyə layihəsində Azərbaycanın iştirakı nəzərdə tutulmurXarici siyasət
22:08
IMF: Azərbaycanın dövlət borcu 2032-ci ilə 20 %-dən aşağı olacaqMaliyyə
22:04
Foto
Prezident İlham Əliyev Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclasında iştirak edib - YENİLƏNİB-3Xarici siyasət
22:02
Beyləqanda yanğın küləyin təsiri ilə genişlənərək meşə massivinə keçibHadisə
22:01
"Qarabağ"a 4 qol vuran futbolçu UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşısı seçilibFutbol
21:43
Anna Bordon: "Azərbaycan bankları yaxşı kapitallaşmış və mənfəətli olaraq qalır"Maliyyə
21:39
"Arsenal" Bukayo Saka ilə müqavilənin müddətini uzadıbFutbol
21:26
Foto
Yevlax-Bərdə avtomobil yolunun kənarında yanğın başlayıbHadisə
21:21