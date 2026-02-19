Трамп: Совет мира займется не только Газой, но и иными горячими точками

Совет мира будет заниматься не только сектором Газа, но и другими горячими точками в мире.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, закрывая в Вашингтоне первое заседание Совета мира, созданного по инициативе США.

"Мы решим проблемы в Газе, сделаем Газу очень успешной и безопасной. И мы, думаю, сделаем шаг вперед и будем заниматься и другими горячими точками в мире. Мы, вероятно, очень легко можем это сделать", - сказал Трамп. "Мы будем делать такое и в других точках", - заверил американский лидер.

Кроме того, руководитель вашингтонской администрации заверил, что Совет мира будет взаимодействовать с ООН. "И мы будем вновь работать с ООН, восстановим ее хорошее здоровье", - отметил американский лидер. "Ей нужна помощь. У нее невероятный потенциал. Но ей нужна большая помощь", - считает Трамп. "Думаю, мы можем начать делать это довольно скоро. Думаю, мы очень решительно этим займемся", - подчеркнул президент. "Мы можем даже отремонтировать физически само здание [штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке]", - уточнил глава Белого дома.

Обращаясь к другим участникам заседания, он подтвердил, что США настроены на продолжение сотрудничества в ближайшие годы. "Мы нацелены на работу с вами в предстоящие годы по многим соображениям, по многим достойным соображениям гуманитарного характера", - сказал Трамп. "Это станет, думаю, одним из самых важных дней в наших карьерах, если не самым важным. А у нас достаточно хорошие карьеры", - убежден президент США.

Он также подписал единогласно принятую Советом мира резолюцию, устанавливающую его антикоррупционные принципы и принципы финансовой прозрачности. Как объявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, которая вела заседание совета, участники встречи пообещали направить свыше $6,5 млрд на оказание гуманитарной помощи населению сектора Газа и его восстановление.