Премьер Египта: Палестинский комитет должен получить доступ во все районы Газы

Палестинский комитет управления сектором Газа должен получить доступ во все районы анклава для исполнения своих должностных обязанностей.

Как передает Report, такое мнение высказал премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, выступая на первом заседании Совета мира в Вашингтоне.

"Необходимо, чтобы члены Палестинского комитета управления анклавом получили возможность эффективно исполнять свои обязанности на всей территории Газы. Таким образом мы сохраним географическую и институциональную связь между Западным берегом реки Иордан и сектором Газа", - указал он.

Глава египетского кабмина также подчеркнул, что Каир считает все планы Израиля по аннексии Западного берега "неприемлемыми" и благодарен президенту США Дональду Трампу за то, что тот разделяет эту точку зрения. "Мы полагаем, что для Палестинской национальной администрации критически важно восстановить свою власть в секторе Газа", - заявил Мадбули, подтвердив, что его страна сейчас обучает сотрудников палестинской полиции перед их последующей отправкой в анклав.