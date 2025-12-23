Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Премьер Австралии пригласил президента Израиля с официальным визитом

    Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что позвонил президенту Израиля Ицхаку Герцогу и пригласил его посетить Австралию.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении на странице Альбаниза в соцсети Х.

    Согласно информации, премьер-министр Албаниз выразил свое глубокое потрясение и тревогу по поводу террористического акта против австралийской еврейской общины в Сиднее на прошлой неделе, и передал свои глубокие соболезнования семьям жертв.

    Президент Герцог в свою очередь отметил, что был шокирован и потрясен катастрофическим террористическим актом на мероприятии еврейской общины в честь Хануки на пляже Бонди. Он также выразил глубокие соболезнования.

    "Албаниз сообщил президенту Герцогу, что по рекомендации правительства, генерал-губернатор Австралии в соответствии с протоколом направит приглашение президенту Герцогу посетить страну в ближайшее время. Президент Герцог сказал, что примет приглашение", - говорится в сообщении.

    Напомним, официальные лица Израиля, в частности премьер Биньямин Нетаньяху неоднократно обвиняли Австралию в "поощрении антесемитизма". В свою очередь Австралия является одной из немногих стран, признавших Палестину государством.

    Отметим, что в результате теракта на пляже Бонди в Сиднее 14 декабря погибли 15 человек. Также был ликвидирован один из предполагаемых стрелков. Еще 38 раненых были госпитализированы. Австралийские полицейские предполагают, что один из исполнителей теракта связан с террористической группировкой ИГИЛ.

