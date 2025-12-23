Ровшан Наджаф: Инвестиции SOCAR в Турции направлены на долгосрочное устойчивое развитие
Энергетика
- 23 декабря, 2025
- 18:13
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) принимает инвестиционные решения в братской Турции на основе долгосрочных стратегических целей и принципов устойчивого создания ценности.
Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф в Баку на церемонии подписания соглашения о продаже между промышленной группой SOCAR Türkiyə и компанией GAMA Enerji A.Ş.
По его словам, данное соглашение повысит рыночную устойчивость SOCAR Türkiyə в долгосрочной перспективе:
"Данными инвестициями мы стремимся сделать природный газ более эффективным инструментом нашей группы компаний и внести вклад в развитие турецкой экономики в рамках нашей стратегии по производству электроэнергии".
Последние новости
18:21
Фото
В Агдаме сдан в пользование отель Hilton Garden Inn AgdamВнутренняя политика
18:13
Фото
Ровшан Наджаф: Инвестиции SOCAR в Турции направлены на долгосрочное устойчивое развитиеЭнергетика
18:11
Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству металлических опор ЛЭП в АгдамеЭнергетика
18:01
AYNA напомнило о дедлайне по квоте на такси в БакуИнфраструктура
17:57
Новый гендиректор UNESCO приглашен на WUF13 и Форум по межкультурному диалогуВнешняя политика
17:57
Ирак заявил полном прекращении поставок газа из ИранаДругие страны
17:56
Азербайджан принял новые госстандарты в сфере энергетикиЭнергетика
17:54
Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с новым гендиректором UNESCOВнешняя политика
17:50
Фото