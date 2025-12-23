Ровшан Наджаф: Инвестиции SOCAR в Турции направлены на долгосрочное устойчивое развитие

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) принимает инвестиционные решения в братской Турции на основе долгосрочных стратегических целей и принципов устойчивого создания ценности.

Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф в Баку на церемонии подписания соглашения о продаже между промышленной группой SOCAR Türkiyə и компанией GAMA Enerji A.Ş.

По его словам, данное соглашение повысит рыночную устойчивость SOCAR Türkiyə в долгосрочной перспективе:

"Данными инвестициями мы стремимся сделать природный газ более эффективным инструментом нашей группы компаний и внести вклад в развитие турецкой экономики в рамках нашей стратегии по производству электроэнергии".