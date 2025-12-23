Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Энергетика
    • 23 декабря, 2025
    • 18:13
    Ровшан Наджаф: Инвестиции SOCAR в Турции направлены на долгосрочное устойчивое развитие

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) принимает инвестиционные решения в братской Турции на основе долгосрочных стратегических целей и принципов устойчивого создания ценности.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф в Баку на церемонии подписания соглашения о продаже между промышленной группой SOCAR Türkiyə и компанией GAMA Enerji A.Ş.

    По его словам, данное соглашение повысит рыночную устойчивость SOCAR Türkiyə в долгосрочной перспективе:

    "Данными инвестициями мы стремимся сделать природный газ более эффективным инструментом нашей группы компаний и внести вклад в развитие турецкой экономики в рамках нашей стратегии по производству электроэнергии".

