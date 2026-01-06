Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Трамп заявил, что продолжит добиваться снижения цен на нефть

    • 06 января, 2026
    • 22:18
    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиться дальнейшего снижения цен на нефть.

    Как передает Report, об этом он сообщил во время выступления перед фракцией однопартийцев-республиканцев Палаты представителей Конгресса США.

    "Я проведу встречу с нефтяными компаниями. Вы знаете, о чем идет речь. Нам нужно добыть много нефти, что позволит еще сильнее снизить ее стоимость", - сказал американский лидер.

    Согласно изложенной им версии, почти за год его нахождения у власти в Вашингтоне цены на энергоносители существенно снизились. "По телевизору говорят, что цены на энергоносители снизились на 3%. Но они снизились не на 3%", - утверждал Трамп, по словам которого бензин в США стоил $3,50 - $4 за галлон, а теперь на многих заправках он стоит $1,99 за галлон. "И цены еще снизятся", - выразил уверенность американский лидер.

    Трамп также сообщил, что намерен провести встречу с представителями страховых компаний с целью добиться снижения цен на лекарства в США.

