Трамп заявил, что продолжит добиваться снижения цен на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиться дальнейшего снижения цен на нефть.

Как передает Report, об этом он сообщил во время выступления перед фракцией однопартийцев-республиканцев Палаты представителей Конгресса США.

"Я проведу встречу с нефтяными компаниями. Вы знаете, о чем идет речь. Нам нужно добыть много нефти, что позволит еще сильнее снизить ее стоимость", - сказал американский лидер.

Согласно изложенной им версии, почти за год его нахождения у власти в Вашингтоне цены на энергоносители существенно снизились. "По телевизору говорят, что цены на энергоносители снизились на 3%. Но они снизились не на 3%", - утверждал Трамп, по словам которого бензин в США стоил $3,50 - $4 за галлон, а теперь на многих заправках он стоит $1,99 за галлон. "И цены еще снизятся", - выразил уверенность американский лидер.

Трамп также сообщил, что намерен провести встречу с представителями страховых компаний с целью добиться снижения цен на лекарства в США.