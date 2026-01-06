Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Сирия и Израиль создадут механизм для обмена разведданными и деэскалации

    Другие страны
    • 06 января, 2026
    • 22:59
    Сирия и Израиль создадут механизм для обмена разведданными и деэскалации

    Сирия и Израиль договорились о создании механизма для обмена разведданными, деэскалации и дипломатического взаимодействия.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента по итогам очередного раунда израильско-сирийских переговоров под эгидой США в Париже.

    Как следует из документа, стороны "подтвердили стремление к договоренностям об устойчивой безопасности и стабильности". "Стороны приняли решение о создании совместного координационного механизма для обеспечения немедленного и непрерывного взаимодействия по вопросам обмена разведданными, деэскалации, дипломатических контактов и торговых возможностей под эгидой Соединенных Штатов", - говорится в документе.

    "Этот механизм будет служить платформой для оперативного урегулирования любых споров и предотвращения недоразумений", - следует из заявления. В нем также подчеркивается, что Вашингтон "приветствует эти позитивные шаги и остается привержен поддержке реализации данных договоренностей в рамках более широких усилий по достижению прочного мира на Ближнем Востоке".

    Сирия Израиль разведданные
    Suriya ilə İsrail kəşfiyyat məlumatlarının mübadiləsi üzrə mexanizm yaradacaq

    Последние новости

    23:17

    Уиткофф: США продолжат переговоры с Украиной в Париже 7 января

    Другие страны
    23:08

    Макрон: Парижская декларация о гарантиях безопасности Украины стала значительным прорывом

    Другие страны
    22:59

    Сирия и Израиль создадут механизм для обмена разведданными и деэскалации

    Другие страны
    22:37

    Украина и страны Европы подписали декларацию о развертывании миротворческих сил

    Другие страны
    22:31

    Игрок футзального клуба Алекс Фелипе умер в возрасте 32 лет

    Футбол
    22:18

    Трамп заявил, что продолжит добиваться снижения цен на нефть

    Другие страны
    22:11

    Генпрокурор Венесуэлы потребовал от судей США признать неприкосновенность Мадуро

    Другие страны
    21:56

    Израиль и Сирия стремятся скорее достичь соглашения по безопасности

    Другие страны
    21:47

    Семьи задержанных в Иране протестующих требуют их освобождения

    В регионе
    Лента новостей