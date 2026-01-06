İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Suriya ilə İsrail kəşfiyyat məlumatlarının mübadiləsi üzrə mexanizm yaradacaq

    Digər ölkələr
    • 06 yanvar, 2026
    • 23:15
    Suriya ilə İsrail kəşfiyyat məlumatlarının mübadiləsi üzrə mexanizm yaradacaq

    Suriya ilə İsrail kəşfiyyat məlumatlarının mübadiləsi, gərginliyin azaldılması və diplomatik əməkdaşlıq üçün mexanizm yaratmaq barədə razılığa gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə Parisdə keçirilən növbəti İsrail–Suriya danışıqlarının yekununda Dövlət Departamentinin mətbuat xidməti tərəfindən yayılan bəyanatda qeyd olunub.

    Sənəddə tərəflərin davamlı təhlükəsizlik və sabitlik barədə razılaşmalara sadiqliklərini təsdiqlədikləri vurğulanıb. Tərəflər ABŞ-nin himayəsi altında kəşfiyyat məlumatlarının mübadiləsi, gərginliyin azaldılması, diplomatik əlaqələr və ticarət imkanları üzrə dərhal və fasiləsiz əməkdaşlığı təmin etmək üçün birgə koordinasiya mexanizmi yaratmaq barədə razılığa gəliblər.

    Bəyanatda həmçinin qeyd olunub ki, bu mexanizm istənilən mübahisələrin operativ həlli və anlaşılmazlıqların qarşısının alınması üçün platforma rolunu oynayacaq. Vaşinqton isə bu müsbət addımları alqışladığını və Yaxın Şərqdə davamlı sülhə nail olmaq üçün daha geniş səylər çərçivəsində bu razılaşmaların həyata keçirilməsini dəstəkləməyə sadiq qaldığını bəyan edib.

    Suriya İsrail ABŞ danışıqlar
    Сирия и Израиль создадут механизм для обмена разведданными и деэскалации

    Son xəbərlər

    23:15

    Suriya ilə İsrail kəşfiyyat məlumatlarının mübadiləsi üzrə mexanizm yaradacaq

    Digər ölkələr
    22:59

    Tramp neft qiymətlərini azaltmaq üçün mübarizəni davam etdirəcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    22:46

    İranda təhlükəsizlik qüvvələri xəstəxanalara hücum edib

    Region
    22:42

    Ukrayna və Avropa ölkələri sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi haqqında bəyannamə imzalayıb

    Digər ölkələr
    22:39
    Foto

    Ağsuda minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    22:35

    İsrail və Suriya qısa zamanda təhlükəsizlik üzrə razılaşmaya nail olmağa çalışır

    Digər ölkələr
    22:23

    UEFA Çempionlar Liqasının qalibi olan futzalçı 32 yaşında vəfat edib

    Futbol
    22:19

    Venesuelanın baş prokuroru ABŞ hakimlərindən Maduronun toxunulmazlığını tanımalarını tələb edib

    Digər ölkələr
    22:04

    Tramp: Hindistan Rusiya neftinin idxalını əhəmiyyətli dərəcədə azaldıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti