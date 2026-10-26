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    "Barselona"nın futbolçusu Xavi Espart Bakıda "Sabah"la oyunu buraxacaq

    Futbol
    • 26 oktyabr, 2026
    • 17:23
    Barselonanın futbolçusu Xavi Espart Bakıda Sabahla oyunu buraxacaq

    İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçusu Xavi Espart Bakıda "Sabah"a qarşı keçirəcəkləri UEFA Çempionlar Liqasının oyununda iştirak etməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisi 19 yaşlı cinah müdafiəçisinin zədəsinin ciddi olduğunu açıqlayıb.

    "Real"a 1:2 hesabı ilə uduzduqları La Liqa matçında sıradan çıxan oyunçu təxminən yeddi həftə yaşıl meydandalardan kənarda qalacaq. O, sağ topuğundan xəsarət alıb.

    Xatırladaq ki, Liqa mərhələsinin "Sabah" - "Barselona" oyunu noyabrın 15-də Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək.

    Xavi Espart Sabah FK Barselona FK UEFA Çempionlar Liqası
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