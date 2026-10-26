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    "Azər-Türk Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    • 26 oktyabr, 2026
    • 17:24
    Azər-Türk Bankın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Noyabrın 23-də, saat 12:00-da "Azər-Türk Bank" ASC-nin səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, yığıncaq Bankın baş ofisinin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi, 85 ünvanında olacaq.

    Yığıncağın gündəliyinə "Azər-Türk Bank"ın Müşahidə Şurasının tərkibində dəyişiklik edilməsi daxildir.

    Xatırladaq ki, bu il sentyabrın 25-26-da Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında Bakıda keçirilmiş II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (2nd Azerbaijan International Investment Forum – AIIF 2026) çərçivəsində Azərbaycan-Oman Birbaşa İnvestisiya Fondunun "Azər-Türk Bank"ın səhmlərini alması ilə bağlı saziş imzalanıb. Fond Bankın yeni səhmlərini əldə edəcək.

    Xatırladaq ki, "Azər-Türk Bank" 1995-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 100,5 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 51 %-i Dövlət Neft Şirkətinə (SOCAR), 24 %-i Azərbaycan hökuməti adından çıxış edən İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə, 12,37 %-i Türkiyənin "Zıraat Bank"ına, 1,08 %-i "Zıraat Bank İnternational"a, 6,55 %-i "AzRe Təkrarsığorta" ASC-yə, 5 %-i isə "Qala Həyat Sığorta" ASC-yə məxsusdur.

    Azər-Türk Bank ASC Səhmdarların yığıncağı Azərbaycan-Oman Birbaşa İnvestisiya Fondu
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