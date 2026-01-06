Израиль и Сирия стремятся скорее достичь соглашения по безопасности

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 06 января, 2026
    • 21:56
    Израиль и Сирия в ходе очередного раунда переговоров в Париже договорились предпринять шаги по укреплению доверия и достижению соглашения в области безопасности.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщил источник Axios.

    По его словам, стороны договорились ускорить темпы переговоров с целью достижения соглашения в области безопасности, проводить более частые встречи и предпринимать шаги по укреплению доверия.

    "Стороны выразили желание достичь соглашения в области безопасности в соответствии с видением [президента США Дональда] Трампа", - сообщил источник.

    Администрация Трампа оказывает давление на Израиль и Сирию с целью выработки соглашения, которое стабилизирует ситуацию в области безопасности на границе и может стать первым шагом к будущей нормализации отношений между странами.

    Лента новостей