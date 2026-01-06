Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Семьи задержанных в Иране протестующих требуют их освобождения

    В регионе
    • 06 января, 2026
    • 21:47
    Семьи задержанных в Иране протестующих требуют их освобождения

    Семьи задержанных и арестованных участников акций протестов, продолжающихся в Иране несколько дней, собрались перед зданиями силовых структур, требуя их освобождения.

    Как передает Report со ссылкой на Iran International, в частности, люди собрались перед зданием Управления разведки и безопасности провинции Мазандаран.

    Родители задержанных подростков требуют от правоохранителей освободить их детей в течение суток, предупреждая, что в противном случае все они присоединятся к протестам.

    Отметим, что в Иране проходят крупнейшие за последние три года акции протеста из-за инфляции и рекордного обесценивания национальной валюты по отношению к доллару. В результате столкновений между демонстрантами и силами безопасности десятки людей погибли и получили ранения.

    Иран протесты семьи арестованных
    İranda saxlanılan etirazçıların ailələri güc strukturlarının binaları qarşısında toplaşıblar

    Последние новости

    21:56

    Израиль и Сирия стремятся скорее достичь соглашения по безопасности

    Другие страны
    21:47

    Семьи задержанных в Иране протестующих требуют их освобождения

    В регионе
    21:40
    Фото

    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Экология
    21:38

    ГУДП обратилось к водителям в связи с туманной погодой

    Экология
    21:30
    Фото

    Интервью президента местным телеканалам в центре внимания мировых СМИ

    Внутренняя политика
    21:26

    Nestlé из-за токсина отозвала партии с детским питанием в 25 странах

    Другие страны
    21:20
    Фото

    Синьхуа: Президент Азербайджана высоко оценил всестороннее стратегическое партнерство с Китаем

    Медиа
    21:11

    Трамп: Индия значительно сократила импорт российской нефти

    Другие страны
    20:57

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Рождества

    Внутренняя политика
    Лента новостей