Семьи задержанных в Иране протестующих требуют их освобождения

Семьи задержанных и арестованных участников акций протестов, продолжающихся в Иране несколько дней, собрались перед зданиями силовых структур, требуя их освобождения.

Как передает Report со ссылкой на Iran International, в частности, люди собрались перед зданием Управления разведки и безопасности провинции Мазандаран.

Родители задержанных подростков требуют от правоохранителей освободить их детей в течение суток, предупреждая, что в противном случае все они присоединятся к протестам.

Отметим, что в Иране проходят крупнейшие за последние три года акции протеста из-за инфляции и рекордного обесценивания национальной валюты по отношению к доллару. В результате столкновений между демонстрантами и силами безопасности десятки людей погибли и получили ранения.