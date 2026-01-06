Генпрокурор Венесуэлы потребовал от судей США признать неприкосновенность Мадуро

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб потребовал от американских судей признать неприкосновенность президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро и недозволенность его судебного преследования.

Как передает Report, об этом он заявил в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Я призываю судью Элвина Хеллерштайн уважать международное право и признать отсутствие юрисдикции суда под его руководством для судебного преследования главы суверенного государства, такого как Венесуэла, который пользуется дипломатической неприкосновенностью", - сказал Сааб.

Он также потребовал прекратить нарушения прав президента Николаса Мадуро, его жены Силии Флорес и венесуэльского народа.

Сааб обратился к международному сообществу с призывом не только осудить незаконные действия со стороны США, но и принять меры для немедленного освобождения президента Венесуэлы и его жены.

Мадуро и его супруга 5 января предстали перед судом Нью-Йорка для предъявления обвинений. В суде он заявил о своей невиновности и сказал, что всё еще является президентом своей страны. Американский суд согласился назначить посещение консульскими работниками Венесуэлы. Судья заявил, что следующее заседание состоится 17 марта.

Трамп 3 января сообщил, что США успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле. Он отметил, что Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены с территории государства.