Уиткофф: США продолжат переговоры с Украиной в Париже 7 января
- 06 января, 2026
- 23:17
Делегация США планирует продолжить обсуждения с Украиной в Париже 7 января.
Как передает Report, об этом в соцсети Х написал спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф, который принимает участие в проходящей в Париже встрече "коалиции желающих".
"Сегодня вечером и завтра мы продолжим наши переговоры с украинской делегацией и надеемся в ближайшем будущем достичь дополнительного положительного импульса", - указал он.
По его словам, делегация США в ходе переговоров на встрече "коалиции желающих" в Париже достигла прогресса по двусторонним гарантиям безопасности Украине и плану ее экономического восстановления.
"Мы добились значительного прогресса по нескольким важным направлениям работы, включая двусторонние гарантии безопасности и план [экономического] процветания. Президент (США Дональд) Трамп хочет мира в Украине, и мы настроены по его поручению сделать все возможное, чтобы достичь этой цели", - отметил Уиткофф.