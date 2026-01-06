Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Уиткофф: США продолжат переговоры с Украиной в Париже 7 января

    • 06 января, 2026
    • 23:17
    Делегация США планирует продолжить обсуждения с Украиной в Париже 7 января.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х написал спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф, который принимает участие в проходящей в Париже встрече "коалиции желающих".

    "Сегодня вечером и завтра мы продолжим наши переговоры с украинской делегацией и надеемся в ближайшем будущем достичь дополнительного положительного импульса", - указал он.

    По его словам, делегация США в ходе переговоров на встрече "коалиции желающих" в Париже достигла прогресса по двусторонним гарантиям безопасности Украине и плану ее экономического восстановления.

    "Мы добились значительного прогресса по нескольким важным направлениям работы, включая двусторонние гарантии безопасности и план [экономического] процветания. Президент (США Дональд) Трамп хочет мира в Украине, и мы настроены по его поручению сделать все возможное, чтобы достичь этой цели", - отметил Уиткофф.

