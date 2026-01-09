Трамп допустил новые удары по Нигерии

Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что ВС США вновь нанесут удары по территории Нигерии.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью газете The New York Times.

"Я бы хотел, чтобы это был разовый удар, - сказал Трамп об атаке, осуществленной в декабре прошлого года. - Но если они продолжат убивать христиан, это будут многократные удары".