    Трамп допустил новые удары по Нигерии

    Другие страны
    • 09 января, 2026
    • 02:51
    Трамп допустил новые удары по Нигерии

    Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что ВС США вновь нанесут удары по территории Нигерии.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью газете The New York Times.

    "Я бы хотел, чтобы это был разовый удар, - сказал Трамп об атаке, осуществленной в декабре прошлого года. - Но если они продолжат убивать христиан, это будут многократные удары".

    ABŞ Nigeriyaya yenidən zərbələr endirə bilər

