Трамп допустил новые удары по Нигерии
Другие страны
- 09 января, 2026
- 02:51
Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что ВС США вновь нанесут удары по территории Нигерии.
Как передает Report, об этом он заявил в интервью газете The New York Times.
"Я бы хотел, чтобы это был разовый удар, - сказал Трамп об атаке, осуществленной в декабре прошлого года. - Но если они продолжат убивать христиан, это будут многократные удары".
