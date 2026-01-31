Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан обсудили развитие двусторонних отношений

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 31 января позвонил Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану.

Как передает Report, в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по различным аспектам дружественных и братских отношений между нашими странами и будущим совместным шагам, была достигнута договоренность о продолжении контактов.