Azərbaycan-İran dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin müxtəlif aspektləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb
Xarici siyasət
- 31 yanvar, 2026
- 21:09
Yanvarın 31-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkiana zəng edib.
"Report" xəbər verir ki, telefon söhbəti zamanı ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin müxtəlif aspektləri və gələcək birgə addımlar barəsində fikir mübadiləsi aparılıb, təmasların davam etdirilməsi barədə razılıq əldə olunub.
