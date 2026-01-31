İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Azərbaycan-İran dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin müxtəlif aspektləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb

    Xarici siyasət
    • 31 yanvar, 2026
    • 21:09
    Azərbaycan-İran dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin müxtəlif aspektləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb

    Yanvarın 31-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkiana zəng edib.

    "Report" xəbər verir ki, telefon söhbəti zamanı ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin müxtəlif aspektləri və gələcək birgə addımlar barəsində fikir mübadiləsi aparılıb, təmasların davam etdirilməsi barədə razılıq əldə olunub.

