Трамп: План США состоит в переговорах с Ираном
Другие страны
- 31 января, 2026
- 22:32
Американский президент Дональд Трамп заявил, что план США заключается в переговорах с Ираном.
Как передает Report, об этом он сказал в интервью журналистке телеканала Fox News Джеки Хайнрик.
По словам Трампа, Вашингтон рассчитывает на достижение результатов.
"Послушайте, план таков: Иран ведет с нами переговоры, и мы посмотрим, сможем ли мы что-то сделать, иначе увидим, что произойдет. У нас есть большой флот, направляющийся туда, он больше, чем был и, собственно, все еще есть в Венесуэле", - сказал он.
