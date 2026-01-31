Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Трамп: План США состоит в переговорах с Ираном

    Другие страны
    • 31 января, 2026
    • 22:32
    Трамп: План США состоит в переговорах с Ираном

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что план США заключается в переговорах с Ираном.

    Как передает Report, об этом он сказал в интервью журналистке телеканала Fox News Джеки Хайнрик.

    По словам Трампа, Вашингтон рассчитывает на достижение результатов.

    "Послушайте, план таков: Иран ведет с нами переговоры, и мы посмотрим, сможем ли мы что-то сделать, иначе увидим, что произойдет. У нас есть большой флот, направляющийся туда, он больше, чем был и, собственно, все еще есть в Венесуэле", - сказал он.

    США Иран переговоры
    Tramp: ABŞ-nin planı İranla danışıqlardan ibarətdir
