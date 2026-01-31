Tramp: ABŞ-nin planı İranla danışıqlardan ibarətdir
Digər ölkələr
- 31 yanvar, 2026
- 22:37
ABŞ-nin planı İranla danışıqlardan ibarətdir.
"Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Fox News" telekanalının jurnalisti Ceki Haynrika verdiyi müsahibədə deyib.
Trampın sözlərinə görə, Vaşinqton nəticə əldə etməyə ümidvardır.
"Dinləyin, plan belədir: İran bizimlə danışıqlar aparır və gözləyəcəyik ki, nəsə edə bilək, yoxsa baş verəcəkləri izləyək. Bizim ora istiqamətlənən böyük donanmamız var, o əvvəlkindən daha böyüktür və, əslində, hələ də Venesuelada mövcuddur", – deyə Tramp bildirib.
Son xəbərlər
23:05
KİV: Fransada polislərin aksiyasında 45 mindən çox insan iştirak edibDigər ölkələr
22:52
Siciliyada torpaq sürüşməsi yaşayış binasının çökməsinə səbəb olubDigər ölkələr
22:37
Tramp: ABŞ-nin planı İranla danışıqlardan ibarətdirDigər ölkələr
22:24
Foto
Əraqçi: ABŞ İran ərazisində ordumuza təlim qaydalarını diktə etməyə çalışırRegion
22:09
Foto
Video
Kürdəmirdə qadın sürücü qəza törədib, xəsarət alanlar varHadisə
22:01
KİV: ABŞ-nin xəbərdarlığından sonra İran, Çin və Rusiyanın təlimləri təxirə salınıbRegion
21:51
İstanbulda mikroavtobus TIR-la toqquşub, 13 nəfər yaralanıbRegion
21:36
Foto
Azərbaycanla Oman arasında opera sənəti sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunubMədəniyyət siyasəti
21:16