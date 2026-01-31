İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Tramp: ABŞ-nin planı İranla danışıqlardan ibarətdir

    Digər ölkələr
    • 31 yanvar, 2026
    • 22:37
    Tramp: ABŞ-nin planı İranla danışıqlardan ibarətdir

    ABŞ-nin planı İranla danışıqlardan ibarətdir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Fox News" telekanalının jurnalisti Ceki Haynrika verdiyi müsahibədə deyib.

    Trampın sözlərinə görə, Vaşinqton nəticə əldə etməyə ümidvardır.

    "Dinləyin, plan belədir: İran bizimlə danışıqlar aparır və gözləyəcəyik ki, nəsə edə bilək, yoxsa baş verəcəkləri izləyək. Bizim ora istiqamətlənən böyük donanmamız var, o əvvəlkindən daha böyüktür və, əslində, hələ də Venesuelada mövcuddur", – deyə Tramp bildirib.

    Donald Tramp İran ABŞ
    Трамп: План США состоит в переговорах с Ираном

    Son xəbərlər

    23:05

    KİV: Fransada polislərin aksiyasında 45 mindən çox insan iştirak edib

    Digər ölkələr
    22:52

    Siciliyada torpaq sürüşməsi yaşayış binasının çökməsinə səbəb olub

    Digər ölkələr
    22:37

    Tramp: ABŞ-nin planı İranla danışıqlardan ibarətdir

    Digər ölkələr
    22:24
    Foto

    Əraqçi: ABŞ İran ərazisində ordumuza təlim qaydalarını diktə etməyə çalışır

    Region
    22:09
    Foto
    Video

    Kürdəmirdə qadın sürücü qəza törədib, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    22:01

    KİV: ABŞ-nin xəbərdarlığından sonra İran, Çin və Rusiyanın təlimləri təxirə salınıb

    Region
    21:51

    İstanbulda mikroavtobus TIR-la toqquşub, 13 nəfər yaralanıb

    Region
    21:36
    Foto

    Azərbaycanla Oman arasında opera sənəti sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    21:16

    Araz çayı üzərində Ağbənd-Kəlalə avtomobil körpüsünün tikintisi qrafikə uyğun aparılır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti