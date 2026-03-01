İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycan Premyer Liqası: Lider "Sabah" "Qarabağ"la qarşılaşacaq

    Futbol
    • 01 mart, 2026
    • 09:00
    Azərbaycan Premyer Liqası: Lider Sabah Qarabağla qarşılaşacaq

    Misli Premyer Liqasında XXII tura bu gün yekun vurulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, turun son oyun günündə iki qarşılaşma baş tutacaq.

    Günün ilk matçında "Turan Tovuz" "Azersun Arena"da "İmişli"ni qəbul edəcək. "Turan Tovuz" hazırda 40 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb. 20 xala malik "İmişli" isə 9-cu yerdədir.

    Turun mərkəzi qarşılaşmasında isə "Qarabağ" Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda "Sabah"la üz-üzə gələcək. "Sabah" 52 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. İkinci pillədə yer alan "Qarabağ"ın isə 45 xalı var.

    Misli Premyer Liqası

    XXII tur

    1 mart

    16:30. "Turan Tovuz" – "İmişli"

    Hakimlər: Fərid Hacıyev, Namiq Hüseynov, Rəhman İmami, Alik Yunusov

    VAR: Əli Əliyev

    AVAR: Elvin Bayramov

    Hakim-inspektor: Ömər Paşayev

    AFFA nümayəndəsi: Anar Şixəliyev

    "Azersun Arena"

    19:00. "Qarabağ" – "Sabah"

    Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Cəmil Quliyev, Əkbər Əhmədov

    VAR: Elçin Məsiyev

    AVAR: Müslüm Əliyev

    Hakim-inspektor: Munis Abdullayev

    AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov

    Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu

    Qeyd edək ki, turun daha əvvəl keçirilmiş matçlarında "Kəpəz" "Sumqayıt"ı (3:0), "Zirə" "Araz-Naxçıvan"ı (1:0) məğlub edib. "Neftçi" - "Şamaxı" (2:2) və "Qəbələ" - "Karvan-Yevlax" (1:1) görüşlərində isə qalib müəyyənləşməyib.

    Misli Premyer Liqası

