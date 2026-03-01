KİV: ABŞ İrana planlaşdırılan hücumlar barədə ərəb müttəfiqlərini əvvəlcədən xəbərdar edib
- 01 mart, 2026
- 08:47
ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki bir neçə müttəfiqi İrana qarşı hazırlanan zərbələr barədə hərbi kanallar vasitəsilə xəbərdarlıq alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə CNN mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, bəzi ölkələrə ABŞ Prezidenti Donald Tramp administrasiyasının yüksək rütbəli nümayəndələri şəxsən zəng ediblər.
Əvvəllər bir sıra regional dövlətlər Tramp administrasiyasını zərbələr endirməkdən çəkindirmək üçün aktiv səylər göstərsələr də, bəzi ölkələr, o cümlədən Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ əksinə, əməliyyatın keçirilməsinin tərəfdarı kimi çıxış ediblər.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən on dörd hərbi bazasına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti olaraq bağlayıb. ABŞ və İsailin İrana hücumları nəticəsində İranın Dövlət Xəbər Agentliyi ali dini lider Əli Xameneinin öldürüldüyünü təsdiqləyib.