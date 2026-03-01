Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    CNN: CША заранее уведомили арабских союзников о планируемых ударах по Ирану

    Другие страны
    • 01 марта, 2026
    • 08:22
    CNN: CША заранее уведомили арабских союзников о планируемых ударах по Ирану

    Несколько союзников США на Ближнем Востоке получили предупреждения по военным каналам о готовящихся ударах по Ирану.

    Как передает Report, об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

    По их данным, некоторым странам лично звонили высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа.

    Хотя ранее ряд региональных государств предпринимали активные усилия, пытаясь отговорить администрацию Трампа от нанесения ударов, некоторые страны, в том числе Саудовская Аравия и ОАЭ напротив, выступали за проведение операции.

    Утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали 14 военных баз США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

    Удары по Ирану США арабские страны Иран
    KİV: ABŞ İrana planlaşdırılan hücumlar barədə ərəb müttəfiqlərini əvvəlcədən xəbərdar edib

    Последние новости

    08:59

    КСИР в ходе шестой волны ударов атаковали до 30 объектов США и Израиля

    Другие страны
    08:43
    Фото

    За последние сутки из Ирана эвакуированы гражданин Италии и 17 азербайджанцев — ОБНОВЛЕНО-3

    В регионе
    08:22

    CNN: CША заранее уведомили арабских союзников о планируемых ударах по Ирану

    Другие страны
    08:06

    Иран временно возглавят президент и член Совета стражей конституции

    В регионе
    07:46

    Трамп считает, что после смерти Хаменеи договариваться с Ираном будет "гораздо проще"

    Другие страны
    07:07

    IRIB: Главнокомандующий КСИР Мохаммед Пакпур убит в результате удара

    В регионе
    06:39

    КСИР заявил о начале масштабной операции в ответ на убийство Хаменеи

    В регионе
    06:18

    Rystad Energy: Стоимость Brent может вырасти на $20 за баррель к открытию торгов

    Энергетика
    05:54

    В Иране объявлен 40-дневный траур в связи с гибелью Хаменеи

    В регионе
    Лента новостей