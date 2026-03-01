CNN: CША заранее уведомили арабских союзников о планируемых ударах по Ирану

Несколько союзников США на Ближнем Востоке получили предупреждения по военным каналам о готовящихся ударах по Ирану.

Как передает Report, об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

По их данным, некоторым странам лично звонили высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа.

Хотя ранее ряд региональных государств предпринимали активные усилия, пытаясь отговорить администрацию Трампа от нанесения ударов, некоторые страны, в том числе Саудовская Аравия и ОАЭ напротив, выступали за проведение операции.

Утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали 14 военных баз США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.