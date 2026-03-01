Посольство РФ выразило благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации россиян из Ирана

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В регионе
    • 01 марта, 2026
    • 17:45
    Посольство России выразило благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации граждан РФ из Ирана.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении в телеграм-канале диппредставительства.

    "Посольство РФ оказывает помощь российским гражданам, выезжающим из Ирана через пункт пропуска в Астаре. Хотели бы выразить благодарность азербайджанской стороне за содействие, в том числе за оперативное рассмотрение вопросов по выдаче разрешений на пересечение границы", - говорится в публикации.

    В дипмиссии также подчеркнули, что на данный момент в списках на выезд через Азербайджан числится уже около 500 россиян.

    Rusiya səfirliyi Azərbaycana minnətdarlığını bildirib
    Russian Embassy expresses gratitude to Azerbaijan for its assistance in evacuating citizens

