Посольство РФ выразило благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации россиян из Ирана
В регионе
- 01 марта, 2026
- 17:45
Посольство России выразило благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации граждан РФ из Ирана.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении в телеграм-канале диппредставительства.
"Посольство РФ оказывает помощь российским гражданам, выезжающим из Ирана через пункт пропуска в Астаре. Хотели бы выразить благодарность азербайджанской стороне за содействие, в том числе за оперативное рассмотрение вопросов по выдаче разрешений на пересечение границы", - говорится в публикации.
В дипмиссии также подчеркнули, что на данный момент в списках на выезд через Азербайджан числится уже около 500 россиян.
Последние новости
18:12
Вучич: Сербские специалисты изучат последствия ракетных ударов в ОАЭДругие страны
18:08
Пезешкиан: Руководящий совет Ирана уже приступил к работе - ОБНОВЛЕНО-2В регионе
18:01
Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб в результате авиаударов США и ИзраиляВ регионе
17:55
КСИР атаковал авианосец USS Abraham Lincoln баллистическими ракетамиВ регионе
17:45
Посольство РФ выразило благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации россиян из ИранаВ регионе
17:40
Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев взял бронзу Большого шлема в ТашкентеИндивидуальные
17:30
Израиль применил более 1,2 тыс. авиабомб для поражения целей в ИранеДругие страны
17:23
Шахбаз Шариф отложил визит в Россию из-за ситуации в Пакистане и регионеДругие страны
17:16
Видео