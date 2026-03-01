Rusiya səfirliyi Azərbaycana təşəkkür edib
Region
- 01 mart, 2026
- 18:10
Rusiyanın Bakıdakı səfirliyi İrandan Rusiya vətəndaşlarının təxliyəsində göstərdiyi köməyə görə Azərbaycana təşəkkürünü bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə diplomatik missiyanın "Telegram" kanalı məlumat yayıb.
"Rusiya səfirliyi Astara keçid məntəqəsindən İranı tərk edən Rusiya vətəndaşlarına kömək göstərir. Sərhəd keçid icazələrinin tez bir zamanda işlənməsi də daxil olmaqla, göstərdiyi köməyə görə Azərbaycan tərəfinə minnətdarlığımızı bildirmək istərdik", - deyə məlumatda vurğulanıb.
Diplomatik missiya həmçinin vurğulayıb ki, hazırda Azərbaycandan gedənlərin siyahısında təxminən 500 rusiyalı var.
Son xəbərlər
19:30
Azərbaycan və İspaniyanın baş diplomatları regionda sabitliyin qorunmasının vacibliyini vurğulayıblarXarici siyasət
19:27
Kanada vətəndaşlarının Azərbaycan vasitəsilə İrandan təxliyəsi müzakirə edilibXarici siyasət
19:26
İranın Hörmüz boğazını bağlamaq niyyəti yoxdur - RƏSMİRegion
19:17
Azərbaycanın xarici işlər naziri İraqın Baş nazirinin müavini ilə danışıbXarici siyasət
19:14
Əraqçi: İranın yeni ali rəhbəri yaxın günlərdə seçiləcəkRegion
19:13
Azərbaycan cüdoçuları Özbəkistanda keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirini 4 qızıl medalla başa vurublarFərdi
19:11
ABŞ-ın İrana qarşı hərbi əməliyyatı zamanı üç amerikalı hərbçi həlak olubDigər ölkələr
18:55
Foto
Türkiyə və Tacikistan vətəndaşları Azərbaycana təxliyə olunubRegion
18:51