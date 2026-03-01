İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Rusiya səfirliyi Azərbaycana təşəkkür edib

    Region
    • 01 mart, 2026
    • 18:10
    Rusiya səfirliyi Azərbaycana təşəkkür edib

    Rusiyanın Bakıdakı səfirliyi İrandan Rusiya vətəndaşlarının təxliyəsində göstərdiyi köməyə görə Azərbaycana təşəkkürünü bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə diplomatik missiyanın "Telegram" kanalı məlumat yayıb.

    "Rusiya səfirliyi Astara keçid məntəqəsindən İranı tərk edən Rusiya vətəndaşlarına kömək göstərir. Sərhəd keçid icazələrinin tez bir zamanda işlənməsi də daxil olmaqla, göstərdiyi köməyə görə Azərbaycan tərəfinə minnətdarlığımızı bildirmək istərdik", - deyə məlumatda vurğulanıb.

    Diplomatik missiya həmçinin vurğulayıb ki, hazırda Azərbaycandan gedənlərin siyahısında təxminən 500 rusiyalı var.

    Rusiya Azərbaycan İran
    Посольство РФ выразило благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации россиян из Ирана
    Russian Embassy expresses gratitude to Azerbaijan for its assistance in evacuating citizens

    Son xəbərlər

    19:30

    Azərbaycan və İspaniyanın baş diplomatları regionda sabitliyin qorunmasının vacibliyini vurğulayıblar

    Xarici siyasət
    19:27

    Kanada vətəndaşlarının Azərbaycan vasitəsilə İrandan təxliyəsi müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    19:26

    İranın Hörmüz boğazını bağlamaq niyyəti yoxdur - RƏSMİ

    Region
    19:17

    Azərbaycanın xarici işlər naziri İraqın Baş nazirinin müavini ilə danışıb

    Xarici siyasət
    19:14

    Əraqçi: İranın yeni ali rəhbəri yaxın günlərdə seçiləcək

    Region
    19:13

    Azərbaycan cüdoçuları Özbəkistanda keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirini 4 qızıl medalla başa vurublar

    Fərdi
    19:11

    ABŞ-ın İrana qarşı hərbi əməliyyatı zamanı üç amerikalı hərbçi həlak olub

    Digər ölkələr
    18:55
    Foto

    Türkiyə və Tacikistan vətəndaşları Azərbaycana təxliyə olunub

    Region
    18:51

    Xameneinin vəzifəsini müvəqqəti olaraq Əlirza Ərəfi icra edəcək - YENİLƏNİB

    Region
    Bütün Xəbər Lenti