В Иране создан руководящий совет после гибели Хаменеи
В регионе
- 01 марта, 2026
- 10:14
Руководящий совет будет исполнять обязанности верховного лидера Ирана до избрания преемника погибшего аятоллы Али Хаменеи.
Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Alam, об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
"В соответствии с конституцией сформирован руководящий совет, который будет исполнять обязанности верховного лидера до избрания преемника", - сказал Лариджани.
Ранее агентство IRNA сообщало, что президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции будут временно руководить республикой после смерти верховного лидера Али Хаменеи.
