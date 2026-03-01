Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Вучич: Сербские специалисты изучат последствия ракетных ударов в ОАЭ

    Другие страны
    • 01 марта, 2026
    • 18:12
    Вучич: Сербские специалисты изучат последствия ракетных ударов в ОАЭ

    Президент Сербии Александар Вучич заявил, что после завершения острой фазы конфликта направит военных специалистов в Объединенные Арабские Эмираты для анализа последствий ракетных ударов и изучения организации противовоздушной обороны.

    Как передает Report, об этом он сообщил, комментируя разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    "Когда все это закончится, он сказал мне: "Пришли своих специалистов, чтобы они могли все увидеть". И я принял это предложение. Я хочу, чтобы наши люди увидели, как это выглядит, когда по вам наносят удары крылатыми и баллистическими ракетами, как вы организуете оборону и чем можете их сбивать", - отметил Вучич.

    По его словам, Сербия намерена использовать полученный опыт для дальнейшего укрепления собственной системы противовоздушной обороны.

    "Мы значительно усилим нашу оборону. Уже сейчас у нас есть вооружение, которым мы можем серьезно, а не эпизодически, сбивать такие снаряды. Будем создавать многоуровневую систему защиты, но будем готовы и к ответным действиям, если кто-то на нас нападет", - подчеркнул он.

    Вучич также напомнил, что в прошлом Сербия подвергалась массированным ударам и тогда фактически не имела эффективной защиты.

    "Сейчас ситуация уже иная", - добавил он, отметив, что подразделения и средства усиления размещены в Белграде, Крагуевце, Нише и на севере страны.

    Александар Вучич ОАЭ ракетные удары
    Serbiyalı mütəxəssislər BƏƏ-də raket zərbələrinin nəticələrini araşdıracaqlar

    Последние новости

    19:04

    CENTCOM: В ходе операции против Ирана погибли трое американских военных

    Другие страны
    19:00
    Фото

    Пятнадцать граждан Турции и Таджикистана эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    В регионе
    18:54

    CENTCOM сообщил о поражении иранского корвета Jamaran в Оманском заливе

    Другие страны
    18:49

    Арагчи: Нового верховного лидера Ирана выберут в ближайшие дни

    В регионе
    18:42

    СМИ: Родственники Ахмадинежада опровергают слухи о его гибели - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:26

    Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    18:20
    Видео

    Число погибших в Бейт-Шемеше достигло девяти человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:12

    Вучич: Сербские специалисты изучат последствия ракетных ударов в ОАЭ

    Другие страны
    18:08

    Пезешкиан: Руководящий совет Ирана уже приступил к работе - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    Лента новостей