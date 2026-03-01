Вучич: Сербские специалисты изучат последствия ракетных ударов в ОАЭ

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что после завершения острой фазы конфликта направит военных специалистов в Объединенные Арабские Эмираты для анализа последствий ракетных ударов и изучения организации противовоздушной обороны.

Как передает Report, об этом он сообщил, комментируя разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

"Когда все это закончится, он сказал мне: "Пришли своих специалистов, чтобы они могли все увидеть". И я принял это предложение. Я хочу, чтобы наши люди увидели, как это выглядит, когда по вам наносят удары крылатыми и баллистическими ракетами, как вы организуете оборону и чем можете их сбивать", - отметил Вучич.

По его словам, Сербия намерена использовать полученный опыт для дальнейшего укрепления собственной системы противовоздушной обороны.

"Мы значительно усилим нашу оборону. Уже сейчас у нас есть вооружение, которым мы можем серьезно, а не эпизодически, сбивать такие снаряды. Будем создавать многоуровневую систему защиты, но будем готовы и к ответным действиям, если кто-то на нас нападет", - подчеркнул он.

Вучич также напомнил, что в прошлом Сербия подвергалась массированным ударам и тогда фактически не имела эффективной защиты.

"Сейчас ситуация уже иная", - добавил он, отметив, что подразделения и средства усиления размещены в Белграде, Крагуевце, Нише и на севере страны.