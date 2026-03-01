Израиль применил более 1,2 тыс. авиабомб для поражения целей в Иране

Израиль с начала совместной с США операции против Ирана применил уже более 1 200 авиабомб.

Как передает Report, об этом сообщили израильские ВВС.

Министр обороны Исраэль Кац заявил, что удары по Ирану "будут продолжаться столько, сколько потребуется" и не прекратятся "до достижения поставленных целей".

Накануне израильские военные сообщили, что в операциях было задействовано 200 боевых самолетов. Были поражены свыше 500 объектов. Удары наносятся по объектам противовоздушной обороны и пусковым установкам баллистических ракет Ирана.

По данным ЦАХАЛ, в воскресенье израильская авиация нанесла серию мощных ударов по центру Тегерана. Атакам подверглись правительственные учреждения, в том числе министерство обороны и внутренних дел, а также военные объекты. Кроме того, удар был нанесен и по зданию, в котором располагается государственная телерадиокомпания Ирана.