ЦАХАЛ: США и Израиль поразили свыше 500 целей в Иране

Израильские военные поразили 500 целей в Иране, задействовав в операции более 200 самолетов.

Как передает Report, об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израильские военные отметили, что наносили удары в две волны.

"Истребители ВВС Израиля сбросили сотни снарядов, одновременно нанося удары примерно по 500 целям, включая системы противовоздушной обороны и ракетные установки, размещенные в ряде районов Ирана", - говорится в заявлении.

Ранее начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что целью операции израильских военных против Ирана является уничтожение "экзистенциальной угрозы" для Израиля со стороны исламской республики.