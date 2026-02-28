ЦАХАЛ: США и Израиль поразили свыше 500 целей в Иране

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 28 февраля, 2026
    • 21:55
    Израильские военные поразили 500 целей в Иране, задействовав в операции более 200 самолетов.

    Как передает Report, об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Израильские военные отметили, что наносили удары в две волны.

    "Истребители ВВС Израиля сбросили сотни снарядов, одновременно нанося удары примерно по 500 целям, включая системы противовоздушной обороны и ракетные установки, размещенные в ряде районов Ирана", - говорится в заявлении.

    Ранее начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что целью операции израильских военных против Ирана является уничтожение "экзистенциальной угрозы" для Израиля со стороны исламской республики.

