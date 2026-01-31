Азербайджан и Оман обсудили сотрудничество в сфере музыкального искусства

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, находящийся с визитом в Омане, встретился с генеральным директором и художественным руководителем Королевского оперного театра Умберто Фанни в Маскате.

Как сообщает Report, министр предоставил информацию о развитии театра и оперы в Азербайджане.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Королевским оперным театром Омана и Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета, а также другими театральными и концертными учреждениями.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о постановке оперы "Кёроглу" великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли в Королевском оперном театре Омана.