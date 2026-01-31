Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Азербайджан и Оман обсудили сотрудничество в сфере музыкального искусства

    Kультурная политика
    • 31 января, 2026
    • 21:47
    Азербайджан и Оман обсудили сотрудничество в сфере музыкального искусства

    Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, находящийся с визитом в Омане, встретился с генеральным директором и художественным руководителем Королевского оперного театра Умберто Фанни в Маскате.

    Как сообщает Report, министр предоставил информацию о развитии театра и оперы в Азербайджане.

    На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Королевским оперным театром Омана и Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета, а также другими театральными и концертными учреждениями.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями о постановке оперы "Кёроглу" великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли в Королевском оперном театре Омана.

    театр опера Оман Азербайджан
    Фото
    Azərbaycanla Oman arasında opera sənəti sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Ты - Король

    Последние новости

    22:01

    Строительство моста Агбенд-Келале ведется в соответствии с графиком

    Инфраструктура
    21:57

    Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан обсудили развитие двусторонних отношений

    Внешняя политика
    21:54

    Президент: Азербайджан готов внести вклад в устранение напряженности в регионе

    Внешняя политика
    21:47
    Фото

    Азербайджан и Оман обсудили сотрудничество в сфере музыкального искусства

    Kультурная политика
    21:46

    Ильхам Алиев позвонил президенту Ирана Масуду Пезешкиану

    Внешняя политика
    21:29

    Баскетболиста "Филадельфии" Джорджа дисквалифицировали на 25 матчей

    Командные
    21:11

    Украина и НАТО согласовали ключевые приоритеты сотрудничества

    Другие страны
    20:55

    Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым продуктивными - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    20:44

    WP: В США тысячи демонстрантов выступили против иммиграционной службы

    Другие страны
    Лента новостей