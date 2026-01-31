Azərbaycanla Oman arasında opera sənəti sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Mədəniyyət siyasəti
    • 31 yanvar, 2026
    • 21:36
    Oman Sultanlığında səfərdə olan Azərbaycanın mədəniyyət naziri Adil Kərimli paytaxt Maskatda fəaliyyət göstərən Kral Opera Teatrının baş direktoru və bədii rəhbəri Umberto Fanni ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, nazir Azərbaycanda peşəkar teatr və opera sənəti haqqında məlumat verib, bu sahədə zəngin ənənələrin yarandığını bildirib.

    Görüşdə Maskat Kral Opera Teatrı ilə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı, habelə digər teatr və konsert müəssisələri arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.

    Söhbət zamanı dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin "Koroğlu" operasının Oman Kral Opera Teatrında səhnələşdirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

    Азербайджан и Оман обсудили сотрудничество в сфере музыкального искусства

