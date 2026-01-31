Президент: Азербайджан готов внести вклад в устранение напряженности в регионе
- 31 января, 2026
- 21:54
Азербайджан готов внести вклад в устранение напряженности в регионе.
Как передает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.
Глава нашего государства, выразив обеспокоенность ситуацией, возникшей в регионе, подчеркнул, что Азербайджан является сторонницей решения подобных вопросов путем переговоров и взаимопонимания.
Президент Масуд Пезешкиан со своей стороны выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву.
