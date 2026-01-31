Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Президент: Азербайджан готов внести вклад в устранение напряженности в регионе

    Внешняя политика
    • 31 января, 2026
    • 21:54
    Азербайджан готов внести вклад в устранение напряженности в регионе.

    Как передает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

    Глава нашего государства, выразив обеспокоенность ситуацией, возникшей в регионе, подчеркнул, что Азербайджан является сторонницей решения подобных вопросов путем переговоров и взаимопонимания.

    Президент Масуд Пезешкиан со своей стороны выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву.

    Ильхам Алиев Масуд Пезешкиан Азербайджан Иран
    İlham Əliyev: Azərbaycan bölgədəki gərginliyin aradan qaldırılmasına töhfə verməyə hazırdır
