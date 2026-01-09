ABŞ Nigeriyaya yenidən zərbələr endirə bilər
Digər ölkələr
- 09 yanvar, 2026
- 03:07
Amerika lideri Donald Tramp ABŞ ordusunun Nigeriya ərazisinə yenidən zərbə endirməsi ehtimalını istisna etməyib.
"Report" xəbər verir ki, o, bunu "The New York Times" qəzetinə verdiyi müsahibədə bildirib.
Tramp ötən ilin dekabr ayında baş verən hücumu xatırlayaraq deyib: "İstərdim ki, bu, birdəfəlik hücum olsun. Amma əgər onlar xristianları öldürməyə davam etsələr, bu, birdən çox hücum olacaq".
