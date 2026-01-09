İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    ABŞ Nigeriyaya yenidən zərbələr endirə bilər

    Digər ölkələr
    • 09 yanvar, 2026
    • 03:07
    ABŞ Nigeriyaya yenidən zərbələr endirə bilər

    Amerika lideri Donald Tramp ABŞ ordusunun Nigeriya ərazisinə yenidən zərbə endirməsi ehtimalını istisna etməyib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bunu "The New York Times" qəzetinə verdiyi müsahibədə bildirib.

    Tramp ötən ilin dekabr ayında baş verən hücumu xatırlayaraq deyib: "İstərdim ki, bu, birdəfəlik hücum olsun. Amma əgər onlar xristianları öldürməyə davam etsələr, bu, birdən çox hücum olacaq".

    ABŞ Nigeriya
    Трамп допустил новые удары по Нигерии

    Son xəbərlər

    03:07

    ABŞ Nigeriyaya yenidən zərbələr endirə bilər

    Digər ölkələr
    02:40

    Kiyevə növbəti dəfə kütləvi raket və dron hücumu edilir

    Digər ölkələr
    02:24

    Tacikistanda zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    02:17

    İspaniya Superkubokunun finalçıları məlum olub

    Futbol
    02:12

    Tramp Maduronu əfv etmək niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    01:34

    KİV: Danimarka ordusu müdaxilə halında dərhal atəş açmağa borcludur

    Digər ölkələr
    01:18
    Video

    Bakıda yaşayış binasında yanğın olub, xəsarət alan var - Yenilənib

    Hadisə
    00:38

    Tramp Qrenlandiya ilə NATO arasında seçim etməli ola biləcəyini etiraf edib

    Digər ölkələr
    00:16

    Yəmənin müdafiə naziri vəzifəsindən azad edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti