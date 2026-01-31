Строительство моста Агбенд-Келале ведется в соответствии с графиком
Инфраструктура
- 31 января, 2026
- 22:01
Работы по строительству автомобильного моста через реку Араз, соединяющего пункты Агбенд и Келале, ведутся в соответствии с графиком.
Как сообщает Report, об этом было заявлено в ходе телефонного разговора между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его иранским коллегой Масудом Пезешкианом.
Во время телефонного разговора с удовлетворением были упомянуты визиты Президента Ирана в Азербайджан, встречи глав государств и проведенные ими плодотворные переговоры, было отмечено, что это вносит весомый вклад в развитие двусторонних связей.
Отметим, что Азербайджан и Иран в настоящее время ведут совместное строительство автомобильного моста Агбенд-Келале через реку Араз, завершение которого запланировано на 2026 год.
