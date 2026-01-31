Президент США считает, что демократы не хотят нового шатдауна

Демократическая партия не хочет допустить новой длительной частичной приостановки работы федерального правительства (шатдаун), так как это плохо скажется на ее имидже.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналисту Fox News Джеки Хайнрик.

"Я думаю, все в порядке. У нас был большой [рост] ВВП, но я потерял полтора пункта из-за прошлого [шатдауна]. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, демократы не хотят, чтобы это произошло, это выставляет их в плохом свете, и это также плохо для страны. Надеюсь, достаточно людей будут думать головами", - привела Хайнрик слова американского лидера в соцсети X.

В полночь 31 января (09:00 по бакинскому времени) в США начался шатдаун в связи с отсутствием финансирования. Американские СМИ сходятся во мнении, что преодолеть его удастся уже в начале следующей недели. Осенью же прошлого года шатдаун продлился 43 дня - с 1 октября по 12 ноября.