При обстреле ВС РФ Днепропетровской области один человек погиб, еще семеро ранены
- 31 января, 2026
- 23:12
Один человек погиб, еще семеро получили ранения в результате обстрелов российскими войсками украинского Никополя.
Как передает Report, об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
"В Никопольском районе (при ударах) погиб 31-летний мужчина. Искренние соболезнования родным. Еще семеро пострадали. 30-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Остальные находятся на амбулаторном лечении", – написал он в телеграм-канале.
Отмечается, что в течение дня российская армия атаковала район артиллерией и FPV-дронами. Пострадали Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская громады.
Также разрушены две пятиэтажки и семь частных домов, автомобили, предприятие и другие объекты.
По его словам, по Маломихайловской громаде Синельниковского района ВС РФ ударили беспилотником. Поврежден частный дом.