    Другие страны
    • 31 января, 2026
    • 23:12
    При обстреле ВС РФ Днепропетровской области один человек погиб, еще семеро ранены

    Один человек погиб, еще семеро получили ранения в результате обстрелов российскими войсками украинского Никополя.

    Как передает Report, об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

    "В Никопольском районе (при ударах) погиб 31-летний мужчина. Искренние соболезнования родным. Еще семеро пострадали. 30-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Остальные находятся на амбулаторном лечении", – написал он в телеграм-канале.

    Отмечается, что в течение дня российская армия атаковала район артиллерией и FPV-дронами. Пострадали Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская громады.

    Также разрушены две пятиэтажки и семь частных домов, автомобили, предприятие и другие объекты.

    По его словам, по Маломихайловской громаде Синельниковского района ВС РФ ударили беспилотником. Поврежден частный дом.

    Лента новостей