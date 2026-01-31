Арагчи: США пытаются диктовать правила учений нашей армии на территории Ирана

Вооруженные силы США пытаются диктовать Ирану правила проведения учений на территории исламской республики.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал на своей странице в соцсети Х.

"Центральное командование США требует "профессионализма" от национальной армии, внесенной их же правительством в список "террористических организаций", одновременно признавая ее право проводить военные учения", - заявил министр.

По его мнению, это заявление абсурдно, поскольку Корпус стражей исламской революции (КСИР) всегда был и остается защитником мира и стабильности в Персидском заливе и Ормузском проливе:

"В нашем регионе он (КСИР) доказал свою эффективность на поле боя как против террористов, так и против оккупационных военных сил. Свобода судоходства в Ормузском проливе и безопасный проход торговых судов жизненно важны как для Ирана, так и для наших соседей".

В заключение Арагчи отметил, что присутствие иностранных сил в регионе всегда приводило к эскалации, а не к деэскалации.

Согласно ранее распространенной информации, КСИР планирует провести военные учения 1-2 февраля в Ормузском проливе. В связи с этим Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) выступило с призывом к Ирану.