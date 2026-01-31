Арагчи: США пытаются диктовать правила учений нашей армии на территории Ирана
- 31 января, 2026
- 22:59
Вооруженные силы США пытаются диктовать Ирану правила проведения учений на территории исламской республики.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал на своей странице в соцсети Х.
"Центральное командование США требует "профессионализма" от национальной армии, внесенной их же правительством в список "террористических организаций", одновременно признавая ее право проводить военные учения", - заявил министр.
По его мнению, это заявление абсурдно, поскольку Корпус стражей исламской революции (КСИР) всегда был и остается защитником мира и стабильности в Персидском заливе и Ормузском проливе:
"В нашем регионе он (КСИР) доказал свою эффективность на поле боя как против террористов, так и против оккупационных военных сил. Свобода судоходства в Ормузском проливе и безопасный проход торговых судов жизненно важны как для Ирана, так и для наших соседей".
В заключение Арагчи отметил, что присутствие иностранных сил в регионе всегда приводило к эскалации, а не к деэскалации.
Согласно ранее распространенной информации, КСИР планирует провести военные учения 1-2 февраля в Ормузском проливе. В связи с этим Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) выступило с призывом к Ирану.
