    CENTCOM: Учения КСИР в Ормузском проливе не должны мешать торговому судоходству

    Другие страны
    • 31 января, 2026
    • 10:03
    CENTCOM: Учения КСИР в Ормузском проливе не должны мешать торговому судоходству

    Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) призвало Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана провести планируемые двухдневные военно-морские учения с боевыми стрельбами в Ормузском проливе "безопасно и профессионально", чтобы не навредить международному торговому судоходству.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении CENTCOM.

    "CENTCOM настоятельно призывает КСИР провести объявленные военно-морские учения безопасным, профессиональным образом, избегая ненужного риска для свободы судоходства в международном морском сообщении. Ормузский пролив является международным морским проходом и важнейшим торговым коридором, поддерживающим региональное экономическое процветание. Ежедневно через этот узкий пролив проходит около 100 торговых судов со всего мира", - отмечается в заявлении.

    Командование CENTCOM считает, что непрофессиональное поведение иранских военных может привести к эскалации и дестабилизации региона.

    "Любые небезопасные или непрофессиональные действия вблизи сил США, региональных партнеров или коммерческих судов повышают риски столкновений, эскалации и дестабилизации", - подчеркивается в заявлении.

    CENTCOM также указывает, что обеспечит безопасность американского персонала, кораблей и авиации, действующих на Ближнем Востоке.

    "Мы не потерпим небезопасных действий КСИР, включая пролеты над военными кораблями США, задействованными в авиационных операциях, низковысотные или вооруженные пролеты над американскими военными объектами при неясных намерениях, сближение быстроходных катеров по курсу столкновения с военными судами США, а также наведение оружия на силы США", - добавили в командовании.

    Отметим, что учения КСИР пройдут 1-2 февраля.

    США Иран КСИР учения Ормузский пролив
    CENTCOM: SEPAH-ın Hörmüz boğazındakı təlimləri ticarət gəmiçiliyinə maneə olmamalıdır
