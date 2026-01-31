CENTCOM: SEPAH-ın Hörmüz boğazındakı təlimləri ticarət gəmiçiliyinə maneə olmamalıdır
- 31 yanvar, 2026
- 11:06
ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunu (SEPAH) Hörmüz boğazında planlaşdırılan ikigünlük hərbi-dəniz təlimlərini təhlükəsiz və peşəkar şəkildə həyata keçirməyə çağırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə CENTCOM-un bəyanatında bildirilib.
"SEPAH-ı elan edilmiş hərbi-dəniz təlimlərini təhlükəsiz və peşəkar şəkildə keçirməyə çağırırıq. Hörmüz boğazı beynəlxalq dəniz keçidi və regional iqtisadi rifahı dəstəkləyən ən vacib ticarət dəhlizidir", - bəyanatda qeyd olunub.
CENTCOM komandanlığı hesab edir ki, İran hərbçilərinin qeyri-peşəkar davranışı regionda gərginliyin artmasına, sabitliyin pozulmasına və beynəlxalq ticarət gəmiçiliyinə zərər vurulmasına səbəb ola bilər.
Bəyanatda vurğulanıb ki, ABŞ-nin Yaxın Şərqdə fəaliyyət göstərən heyəti, gəmiləri və aviasiyasının təhlükəsizliyi təmin ediləcək.
Qeyd edək ki, SEPAH-ın təlimləri fevralın 1-2-də keçiriləcək.